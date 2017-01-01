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Приоритет в работе власти всех уровней – проблемы человека и их решение
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Такую задачу на расширенном заседании Кабинета Министров поставил президент Украины Виктор Янукович. Кроме того, в столице обсуждали проблемные вопросы регионов. Был на совещании и председатель запорожской обладминистрации Александр Пеклушенко. В интервью по телефону он рассказал о предварительных итогах своей работы в представителями правительства.
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