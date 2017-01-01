Пьянице за рулем – публичный позор и осуждение. Областная власть вместе с ГАИ намерена применять новые методы борьбы с нетрезвыми водителями. Нарушителей будут выводить на общественные работы в костюмах с большой надписью - «Я езжу пьяный, я преступник». Уверены, что такая мера у многих отобьет охоту садиться за руль выпившим.