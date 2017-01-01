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Показатель заболеваемости ОРВИ увеличился на 10%
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За прошлую неделю в Запорожье показатель заболеваемости ОРВИ увеличился на 10%. Хотя цифры по-прежнему ниже эпидпорога, врачи предупреждают – нужно быть готовым к эпидемии гриппа.
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