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GPS в каждую кабину
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Городская власть намерена обеспечить программным обеспечением технику ЭЛУАДа, чтобы каждый житель города в любой момент мог проконтролировать работу отдельных машин предприятия.
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