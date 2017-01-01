Закон принят, от него никуда не деться. Придется адаптироваться. Предпринимателям необходимо обзавестись новыми кассовыми аппаратами, которые автоматически отправляют отчеты в налоговую службу. Процедуру внедрения нововведения в нашем регионе обсуждали в областной администрации.