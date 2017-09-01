



Степень готовности повышается. Запорожье подготовлено к осенне-зимнему периоду на семьдесят процентов. Об этом на заседании исполкома горсовета сообщил начальник горуправления жилищного хозяйства Павел Соловьев. Кроме того, обсуждали актуальный проблемный вопрос – ремонт крыш.