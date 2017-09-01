|
Запорожье подготовлено к осенне-зимнему периоду на 70%
|
Степень готовности повышается. Запорожье подготовлено к осенне-зимнему периоду на семьдесят процентов. Об этом на заседании исполкома горсовета сообщил начальник горуправления жилищного хозяйства Павел Соловьев. Кроме того, обсуждали актуальный проблемный вопрос – ремонт крыш.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!