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Велико-Белозерский район - без руководителя
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Велико-Белозерский район - без руководителя. Президент Украины Виктор Янукович подписал распоряжение об освобождении от должности председателя районной администрации Владимир Шентябина. Соответствующий документ, датированный тридцатым августа, опубликован на сайте главы государства.
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