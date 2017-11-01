На вулицях Запоріжжя справжнісінька ковзанка. Вночі в місті пройшов дощ, через низьку температуру утворився шар льоду. Щоб дістатися на роботу, потрібно було докласти чимало зусиль, адже тротуари були посипані не всюди. Але синоптики заспокоїли, городян чекає потепління. А поки, рятувальники рекомендують вагітним жінкам, і людям похилого віку – на вулицю не виходити. А водіїв буди обережнішими.