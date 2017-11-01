Увага, експеримент! Двадцятий будинок, розташований по Хортицькому шоссе, став першим ОСББ, де громадська організація Евроін прямо в під'їздах вирішила встановити контейнери для сортування сміття в рамках навчально-екологічного проекту \"КОЛЬОРОВІ ВІДРА\".