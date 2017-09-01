Теремок заполнен, места больше нет. Жители пгт Балабино испытывают острую нехватку дополнительных детских мест в дошкольном учреждении. Проблему решить просто – сделать к существующему садику пристройку. Был составлен соответствующий проект, деньги на счет подрядчика из областного бюджета перечислили, а пристройки так и нет. С места событий – наши корреспонденты