Крупный бизнес города, находящийся на обслуживании в Запорожском управлении офиса крупных плательщиков налогов госфискальной службы, в августе заплатил более тресот шестидесяти миллионов гривен единого социального взноса. В текущем году было выплачено более семи миллиардов гривен. Эта сумма значительно превышает прошлогодние показатели. За восемь месяцев 2017-ого года на специальный счет Госказначейства поступило на девятьсот млн. грн больше, чем в прошлом году. Один из немаловажных факторов роста - повышение минимальной зарплаты