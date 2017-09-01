Запорожский аэропорт продолжает и будет продолжать работать в штатном режиме. Разговоры о том, что его закроют из-за небезопасной обстановки на юго-востоке страны, ведут те, кто не до конца разобрался в ситуации. Об этом рассказал заместитель директора коммунального предприятия. Аэропорт по-прежнему принимает рейсы и движется к своим целям. Как идут дела в запорожском аэровокзале – об этом далее в сюжете.