Что делать с полигонами бытовых отходов. Согласно изменениям в законодательстве с 1 января следующего года запрещается захоронение не переработанных бытовых отходов. Какова ситуация сегодня и что делать дальше – обсуждали в ходе круглого стола в облгосадминистрации.