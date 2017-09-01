Экологическая катастрофа в Молочном лимане. В эти выходные в промоине гидрологического заказника произошел массовый мор пиленгаса. В ситуации разбирались на экстренном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.