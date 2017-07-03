В Запорожье почтили память павших

День памяти погибших военнослужащих пятьдесят пятой отдельной артиллерийской бригады. Почтили павших бойцов сегодня на территории военной части А 1978. Там состоялся митинг. Именно девятнадцатого июля две тысячи четырнадцатого в зоне АТО погиб первый военнослужащий пятьдесят пятки капитан Сергей Белокобыльский. Память погибших артиллеристов почтили минутой молчания, военным салютом и возложением цветов.