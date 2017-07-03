В Запорожье ограничат движение общественного транспорта. Как сообщает сайт мэрии, с девятнадцатого по двадцать первое июля в период с девяти до пятнадцати часов будет прекращено движение троллейбусного маршрута номер три в связи с проведением работ на контактной линии по улице Сергея Синенко.