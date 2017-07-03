Запорожских металлургов отметили государственными наградами. По случаю профессионального праздника, за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм соответствующим Указом Президента орденом «За заслуги» третьей степени награжден сталевар \"Днепроспецстали» Сергей Редько, почетное звание «Заслуженный металлург Украины» присвоено ветерану металлургической промышленности Валерию Ревчуку и резчику ПАО «Запорожсталь» Алексею Хазину.