В Запорожье День металлурга и горняка отметили грандиозным концертом на Славутич – Арене. На него пришли более двадцати тысяч запорожцев. Изюминкой мероприятия стал самый массовый флешмоб в Запорожье, участие в котором приняли полтысячи человек. Под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары и оркестра волонтеры станцевали и выстроились в символические надписи «С праздником 2017», «Будущее — это ты» и «Z» . В финале танцоры запустили в небо сотни воздушных шаров. Затем перед публикой выступили легендарные коллективы Ottawan и La Bouche, а хедлайнером вечера стал Дмитрий Монатик.