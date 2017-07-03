По завершении акции памяти байкеры направились в детский лагерь «Маяк». В этом году «Маяк» отмечает 80-летие, и чтобы порадовать ребят, пригласили мотоциклистов. Малыши, да и вожатые, были в восторге. С удовольствием фотографировались с необычно одетыми водителями на уникальной технике. Особенно удивились, когда узнали, что одним из байков управлял депутат городского совета Виктор Гординский. В таком амплуа депутатов еще не видели.