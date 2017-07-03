Запорожские байкеры на минувших выходных провели акцию памяти у мемориалов города и области. А еще порадовали детишек, отдыхающих в детском лагере «Маяк», ярким мотошоу и рассказали ребятне о правилах дорожного движения. Что это было, зачем и как, знают наши журналисты.