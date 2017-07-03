Запорожский авиационный колледж имени Александра Ивченко приглашает на учебу выпускников девятых классов и акцентирует внимание на том, что министерство образования Украины в нынешнем году выделило более двухсот бюджетных мест на такие специальности, как металлургия, отраслевое машиностроение, прикладная механика, экономика, а также авиационная и ракетно-космическая техника. Срок приема документов в престижнейшее учебное заведения предприятия МОТОР СИЧ завершается завтра, четырнадцатого июля. Не упустите шанс связать свою судьбу с авиацией!