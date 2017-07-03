Сотрудники ГСЧС следят за пожарной безопасностью в Запорожской области

Обезопасить урожай, технику и людей. Сотрудники госслужбы по чрезвычайной ситуации провели профилактический рейд в Запорожском районе с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности и предоставления консультативной помощи и инструктажа по техногенной и пожарной безопасности.