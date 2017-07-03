Женщин в Запорожье учили быть женщинами

Преображение. Проект с таким названием организовали и проводят общественный центр помощи населению, благотворительный фонд Улыбка ребенка при поддержке польской гуманитарной акции. Его участницами стали одинокие и многодетные мамы, а также женщины, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.