Ремонт с упором на качество. В Запорожье начали восстановление городских магистралей общего пользования

Ремонт с упором на качество. В Запорожье наконец-то начали восстановление городских магистралей общего пользования. На этот раз обещают сделать качественно, чтобы в ближайшее время не переделывать. А еще ремонт намерены проводить в ночное время суток, чтобы не доставлять неудобств горожанам.