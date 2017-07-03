В Запорожье ограничат движение трамвайного маршрута номер три. Как сообщает сайт мэрии, с десятого по двадцать восьмое июля с девяти до пятнадцати часов в будние дни движение трамваев будет ограничено от остановки «Диагональная» до остановки «завод Днепроспецсталь» в связи с проведением профилактических работ на контактной линии.