Ограничение движения на плотине ДнепроГЭС

Ремонт дороги. Десятого июля начинаются работы на автопереезде плотины «ДнепроГЭС». ((ВИДЕО)) Будут менять деформационные швы. Это приведёт к ограничению движения транспорта. Одна из четырёх полос по мере ремонта будет закрываться. Работать подрядчики будут круглосуточно.