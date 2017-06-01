Возложение цветов к памятнику скорбящей матери, который расположен в парке Климова, - незыблемая традиция запорожских моторостроителей.В этой процессии участвуют ветераны труда и Великой Отечественной войны, депутаты городского и областного советов, руководители Шевченковского района. По словам президента АО МОТОР СИЧ Вячеслава Богуслаева, люди приходят к этому монументу не только в праздник Великой Победы, в годовщину освобождения Запорожья от нацистов, в Международный день памяти жертв Холокоста, но и 22 июня. 76 лет назад было такое же солнечное и ясное утро, как сегодня, однако его рассветную тишину разорвали фашистские бобмы.