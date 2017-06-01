ШАГ В БЕССМЕРТИЕ. Так называется выставка, посвященная 75-летию подвига знаменитого комбата Еременко, которая открылась сегодня во Дворце культуры имени Шевченко. Эта экспозиция было создана по инициативе президента Акционерного общества Мотор Сич Вячеслава Богуслаева.