Двигатели Мотор Сич покупают австрийцы, а самолеты с ними – Китай. В ходе 52-го международного авиакосмического салона Le-Bourget-2017, проходящего сейчас в предместье Парижа, удалось заключить рамочное соглашение с австрийской компанией Diamond Aircraft Industries на поставку в течение 5 лет 400 двигателей АИ-450С для европейского самолета DA-50. Подписание твердого контракта с австрийской стороной запланировано до конца года. Украинский двигатель четвертого поколения должен заменить на бизнес-джете DA-50 германский дизель.