88-й сезон Запорожского театра Магара

Академический областной украинский музыкально-драматический театр Магара завершает свой 88-й театральный сезон социальной культурной программой - до 30 июня лучшие спектакли текущего репертуара театра при стоимости билетов 40 гривен. Сезон был насыщен разнообразием творческих мероприятий. На сцене театра выпустили девять премьерных спектаклей. В течение сезона гостями театра стали переселенцы и военнослужащие - на спектаклях и мероприятиях в театре побывало почти 9 тысяч зрителей льготных категорий.