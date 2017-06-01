Вскоре туристические объекты Запорожья появятся на мировой карте 3D-панорам. Для этого в рамках проекта «Виртуальный город» в Запорожье съедутся лучшие картографы Украины, дабы превратить целый ряд объектов и памятных мест в компьютерную реальность.