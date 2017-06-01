В Мелитополе почтили память погибших летчиков. Три года назад в небе над Луганском был сбит Ил-76 МД Вооруженных Сил Украины. Во время траурного митинга вспомнили имена героев, а представители Украинской православной церкви отслужили молебен по погибшим.