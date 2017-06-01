В Запорожье оценили профессиональное мастерство заводчан

Шлифуют, точат, обрабатывают. Лучших молодых специалистов среди токарей, слесарей и шлифовщиков выбирали на предприятии Мотор Сич. Зачем нужны конкурсы профмастерства на предприятиях и как чествуют победителей таких конкурсов, знают наши журналисты.