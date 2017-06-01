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Четвертого июня, в день Святой Троицы, на телеканале «Алекс» с девяти до одиннадцати тридцати утра состоится прямая трансляция праздничного богослужения.
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Четвертого июня, в день Святой Троицы, на телеканале «Алекс» с девяти до одиннадцати тридцати утра состоится прямая трансляция праздничного богослужения. Оно пройдет в Свято-Андреевском кафедральном соборе. Службу возглавит Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Прямую трансляцию так же можно будет посмотреть на сайте нашего телеканала. Она будет доступна на любом мобильном устройстве с установленным приложением ТРК «Алекс».
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!