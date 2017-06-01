Четвертого июня, в день Святой Троицы, на телеканале «Алекс» с девяти до одиннадцати тридцати утра состоится прямая трансляция праздничного богослужения. Оно пройдет в Свято-Андреевском кафедральном соборе. Службу возглавит Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Прямую трансляцию так же можно будет посмотреть на сайте нашего телеканала. Она будет доступна на любом мобильном устройстве с установленным приложением ТРК «Алекс».