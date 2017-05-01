Он-лайн курсы для подготовки к ВНО

Электронные курсы. Теперь выпускники могут готовиться к внешнему независимому оцениванию он-лайн. Курсы по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике представило Министерство науки и образования. Они включают видеоматериалы, тестовые задания, конспекты лекций, презентации и он-лайн консультации преподавателей. Зарегистрироваться для прохождения подготовки необходимо на сайте платформы массовых открытых он-лайн курсов Прометеус.