Внимание спам! На сайте запорожского областного управления государственной фискальной службы появилось объявление, в котором предупреждается, что от имени ДФС Украины руководителям предприятий могут прийти письма-обращения с требованием просмотреть вложения. Налоговики сообщают, что электронная почта, с которой отправляется спам, содержит символы, указанные на экране, но эти адреса не имеют к ДФС. Официальные почтовые адреса службы зарегистрированы в домене сфс точка гов точка юа.