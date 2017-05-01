В Запорожье появились бездомные "милиционеры"

Новое развлечение – фото с необычным бездомным. Запорожцы запечатлели на камеры своих телефонов двоих лиц без определённого места жительства на рынке Анголенко, одетых в милицейскую форму. Наряженные мужчины пришлись в диковинку. К тому же старая форма правоохранителей принесла им неплохой доход в виде мелких купюр и сигарет. Внятно ответить, откуда у них взялся этот наряд, мужчины не смогли, но изрядно повеселили публику своим видом.