Ищут очевидцев ДТП в Запорожье. Девятнадцатого апреля около семнадцати часов водитель автомобиля «МАЗ», двигаясь по проезжей части улицы Рустави со стороны улицы Зестафонская в направлении улицы Академика Александрова в районе супермаркета Сильпо совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. Вследствие полученных травм пешеход скончался в больнице. Очевидцев ДТП просят обращаться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта главного управления полиции области на Матросова, 29, кабинет 718 или по указанному на экране телефону