Мастер-класс от запорожских спасателей: как вести себя на природе

Как вести себя на природе. В 2017 резко увеличилось число пожаров в экосистемах области, с начало их возникло 418, на общей площади почти 100 га, что в 2 с половиной раза больше чем в аналогичный период прошлого года. Ситуация потребовала реагирования и специалисты Службы спасения совместно с представителями областного управления лесного и охотничьего хозяйства провели учения личного состава на оперативное и качественное реагирование во время пожаров в экосистемах.