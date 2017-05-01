Проснулся – убери свою планету. В рамках экологического проекта КОЛЬОРОВИ ВИДРА, созданного общественными организациями Европейская инициатива и Эра, в учебно-воспитательном комплексе МРИЯ сегодня прошла веселая генеральная уборка, в которой приняли участие и дети и взрослые.