Запорожский военный госпиталь начал свою работу в конце 14-ого года после восстановления и основной фронт его деятельности – соматические заболевания, а так же травмы и ранения различного характера. Учреждение может вместить около ста человек. Гуманитарная помощь - хорошее подспорье для поддержки бойцов, которые проходят здесь лечение и реабилитацию. Для расширения оказания медицинских услуг в этом году запланирован ремонт отделений госпиталя