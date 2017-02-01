|
Запорожский военный госпиталь начал свою работу в конце 14-ого года после восстановления и основной фронт его деятельности
|
Запорожский военный госпиталь начал свою работу в конце 14-ого года после восстановления и основной фронт его деятельности – соматические заболевания, а так же травмы и ранения различного характера. Учреждение может вместить около ста человек. Гуманитарная помощь - хорошее подспорье для поддержки бойцов, которые проходят здесь лечение и реабилитацию. Для расширения оказания медицинских услуг в этом году запланирован ремонт отделений госпиталя
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!