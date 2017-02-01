Гуманитарная помощь для запорожского волонтерского центра и военного госпиталя

Обострение на Донбассе всколыхнуло украинцев, которые стали активно помогать продуктами питания и необходимыми вещами соотечественникам. Жители Запорожья - не исключение. Сегодня часть собранной гуманитарной помощи распределили для поддержки волонтерского центра \"Солдатский привал\" и военного госпиталя. На объектах побывал глава региона Константин Брыль.