Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении лиц, которые пытались завладеть имуществом института «Запорожгражданпроект» на сумму более восемнадцати миллионов гривен. Об этом говорится на сайте НАБУ. По версии следствия, организованная группа в течение две тысячи пятнадцатого года создала фиктивную задолженность государственного предприятия перед подконтрольным частным предприятием, обратилась в суд для ее взыскания, а в дальнейшем имела намерение получить денежные средства засчет реализации недвижимого имущества данного госпредприятия, говорится в сообщении.