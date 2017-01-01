Карантин продолжается. Как сообщают в департаменте образования и науки городского совета, в школах и внешкольных учреждениях Запорожья будет продолжаться карантин до 10 января. Детские сады будут продолжать работать с сохранением усиленного противоэпидемического режима. 10 января, в зависимости от эпидемической ситуации и уровня заболеваемости школьников, будет решаться- продлевать карантин или возобновлять учебный процесс в школах.