В Рождественские праздники и запорожцам обещают морозы. По сообщениям синоптиков на Западной Украине столбики термометров уже опустились до минус 15-20 градусов. В нашем регионе таких низких температур не обещают, но будет холодно. Как в такие морозы греются и питаются запорожцы с нелегкой судьбой, далее в сюжете.