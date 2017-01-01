ДТП на пересечении Гоголя и Украинской. Столкнулись Лада Приора, Фольксваген Пассат и пассажирский Мерседес Спринтер. По словам очевидцев, маршрутка с пассажирами двигалась по Гоголя, навстречу шел фольксваген. При пересечении перекрестка на красный вылетел черный ваз и ударил в бок спринтер, который отбросило на пассат. На место происшествия прибыли медики и полиция. Водитель и пассажирка приоры отделались незначительными травмами. Из-за ЧП на дороге образовалась пробка.