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Новый вид попрошайничества в Запорожье
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В Запорожье появился новый вид «попрошайничества». Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Необычное объявление заметили на Зеленом Яру в Запорожье. Автор афиши просит помочь небезразличных людей выплатить его кредит. По мнению пользователей сети, таким образом коллекторы пытаются вернуть кредит, который взял неплатежеспособный житель Запорожья.
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