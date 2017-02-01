Новый вид попрошайничества в Запорожье В Запорожье появился новый вид «попрошайничества». Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Необычное объявление заметили на Зеленом Яру в Запорожье. Автор афиши просит помочь небезразличных людей выплатить его кредит. По мнению пользователей сети, таким образом коллекторы пытаются вернуть кредит, который взял неплатежеспособный житель Запорожья. ВАЖНО megogo.net.

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1 марта в 20:00

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