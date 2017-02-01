ТРК "Алекс"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ АЛЕКС-ИНФОРМ
Школа искусств в фотоклубе
2017-02-01 11:04:32
Экскурсия на комбинат питания
2017-02-01 11:03:30
Сводка
2017-02-01 11:02:23
Смотреть больше
АЛЕКС-СПОРТ
Спорт Итоги 49
2017-01-27 16:45:43
Алекс-спорт 19 01 17
2017-01-23 16:08:08
Алекс-спорт 18 01 17
2017-01-23 16:07:41
Смотреть больше
АНОНСЫ
Описание отсутствует
2017-01-26 16:12:33
Де Юрэ на 1 ФЕВРАЛЯ
2017-01-26 16:12:11
Авто Инкогнито 2
2017-01-26 16:11:48
Смотреть больше
ТЕЛЕПРОГРАММА
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "Алекс"
на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ВАЖНО