ТРК "Алекс"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ АЛЕКС-ИНФОРМ
Новый зал музучилище
2017-01-26 11:11:45
Подвальный ужас
2017-01-26 11:11:19
Анонс Де Юре
2017-01-26 11:10:16
Смотреть больше
АЛЕКС-СПОРТ
Алекс-спорт 19 01 17
2017-01-23 16:08:08
Алекс-спорт 18 01 17
2017-01-23 16:07:41
Алекс-спорт 17 01 17
2017-01-23 16:07:18
Смотреть больше
АНОНСЫ
Смачного Валентина Бердник
2017-01-24 11:14:29
Доктор Онлайн Авраменко
2017-01-12 16:39:38
Де Юрэ на 18 01
2017-01-12 16:39:15
Смотреть больше
ТЕЛЕПРОГРАММА
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "Алекс"
на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ВАЖНО