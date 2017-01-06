ТРК "Алекс"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ АЛЕКС-ИНФОРМ
ДТП на дамбе
2017-01-06 11:06:19
ДТП на Гоголя
2017-01-06 11:05:44
Криминальные итоги
2017-01-06 11:05:08
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АЛЕКС-СПОРТ
СпортИтоги 43
2016-12-12 14:14:07
Алекс-спорт 09 12 16
2016-12-12 14:08:40
Алекс-спорт 08 12 16
2016-12-09 15:05:46
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АНОНСЫ
Смачного Санько Сито Виженко
2017-01-05 15:55:49
Новогодний Спецвыпуск Смачного
2016-12-30 12:03:49
\\"Смачного\\". Новогодний выпуск
2016-12-23 13:06:16
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Телекомпания "Алекс"
на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
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